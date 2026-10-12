Budel: "In questa Fiorentina uno come Brescianini deve essere titolare, non può restare fuori"

L'ex giocatore e ora commentatore ha parlato di Fiorentina

Alessandro Budel, ex mediano e oggi voce tecnica per DAZN, è intervenuto sui canali di Radio FirenzeViola offrendo la propria lettura sulla fase attraversata dalla Fiorentina a 48 ore dal KO subìto per mano del Genoa: "Ho curato la telecronaca della sfida per DAZN. A mio avviso la Fiorentina non soffre per limiti dei singoli, ma per un difetto di atteggiamento. Sarebbe sterile contestare le decisioni tattiche, poiché la formazione scesa in campo nella prima frazione di gioco ha sbagliato la mentalità con tutti i propri uomini. Sotto il profilo atletico l'ho trovata in evidente affanno: un mese fa avevo commentato anche la gara di Venezia ed era una compagine del tutto differente. Questa non è una squadra strutturata per agire di rimessa, bensì per fare la partita e comandare il gioco".

Da ex uomo d'ordine in mezzo al campo, come giudica la mediana gigliata? "Nel progettare il centrocampo viola non rinuncerei mai a Fagioli, pur riconoscendo che la sua prima parte di gara non è stata all'altezza delle sue capacità. Al suo fianco inserirei due interpreti di sostanza: un profilo come Brescianini o Ndour deve trovare costantemente posto dall'inizio. Successivamente cercherei di valorizzare anche Atta. Tuttavia, reputo che nell'immediato – vista l'assenza di Atta – la presenza di una mezzala sinistra come Brescianini risulti imprescindibile. Se si sceglie di affidare le chiavi del gioco a Fagioli, occorre affiancargli due elementi che garantiscano ritmo e fisicità. Nel momento in cui gli si affianca un calciatore con le caratteristiche di Oulai – compatto, scattante ma abituato a muoversi come frangiflutti difensivo – la squadra rischia di andare in sofferenza".