Bucciantini: "Vanoli deve dare un'identità che la Fiorentina non ha ancora e ci vorrà tempo"

Il giornalista ha parlato di Fiorentina

A Radio Bruno è intervenuto Marco Bucciantini per parlare di Fiorentina: "Spero ci sia una reazione d'orgoglio perché Grosso c'è andato giù pesante e i giocatori si devono scuotere perché lui ha detto che sono inallenabili. Mi auguro che Vanoli sappia riportare la coesione perché questa squadra deve abituarsi a fare le cose insieme e la Fiorentina ha già buttato via molto perché il calendario era buono."

Prosegue: "Purtroppo queste tre partite ci hanno già fatto cambiare obiettivi perché abbiamo visto che esiste una grande distanza con le altre e se sistemano quello che non funziona, possono allontanarsi pure di più. Ranieri deve giocare e basta, l'ho criticato per la questione della fascia ma nessuno ha il suo agonismo."

Su Dodo: "Giocherà lui perché non abbiamo un terzino più forte e deve giocare Dodò, mi dispiace ma né Jimenez né Joao Mario sono meglio di lui. Spero di vedere più identità e magari i vecchi possono dare una mano, ma non sono tanti perché tanti sono stati ceduti."