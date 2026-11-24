Bucciantini sulle scelte di Vanoli: "Goncalves deve giocare alla fine, Gnonto non è un titolare"

"Le parole in conferenza? Se lui è umile è già qualcosa, ma l'umiltà vera si trasferisce. Deve trasmetterla a questa squadra"

Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del momento della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

"Cosa è la Fiorentina oggi? Siamo una squadra strana. Manca un'alchimia umana per far funzionare tutto. Io una partita come quella di ieri non riesco a perdonargliela. Dopo un anno come quello che è stato l'anno scorso, cosa hanno dentro? Palese che ci siano degli errori in costruzione. Ad esempio, siamo una delle squadre che ha avuto meno infortuni, le altre sono piene e cercano di trovare soluzione, si impegnano...Poi il problema dei gol: ha sempre preso 2 o più gol dando una sensazione di fragilità agli avversari.

Vanoli è un tema? Se cambiamo tre allenatori mi vergogno. L'unica squadra che è uscita da laggiù, il Genoa, ne è uscita senza cambiare allenatore. Se riesci a giocare bene con la Juventus, a lottare contro l'Inter e a giocare bene con il Como, è come se l'impegno mentale davanti a una squadra più forte sia minore. Questa fragilità che dipende dalla tenuta mentale mi fa veramente arrabbiare.

Le parole in conferenza? Se lui è umile è già qualcosa, ma l'umiltà vera si trasferisce. Deve trasmetterla a questa squadra.

Le scelte? Goncalves ha 30 minuti di autonomia, ma quando esce la Fiorentina cala a livello tecnico. Se un giocatore ha mezz'ora deve giocare l'ultima. Gnonto, poi, per me non è un titolare da Serie A. La Fiorentina ha comprato tanto ma non sono tutti validi.