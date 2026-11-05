Bucciantini: "Non capisco le critiche a Fagioli. È un giocatore da nazionale, gli consiglio di evitare i social"

Le parole di Roberto Bucciantini sulle vicende di attualità di casa Fiorentina a pochi giorni dalla partitissima contro la Juventus

Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Pentasport, trasmissione in onda su Radio Bruno, per analizzare il momento della Fiorentina e soffermarsi sui principali temi d'attualità in casa viola, a partire dall'imminente sfida contro la Juventus.

Su Oulai e Gonçalves:

"Sono i giocatori che tutti vorrebbero vedere in campo e penso sia anche l'obiettivo del mister. Vanoli si è riaffidato da subito a quei giocatori che l'avevano aiutato lo scorso anno, ha cercato le sue sicurezze. Capisco anche i cambi di Sassuolo, incluso Beto che ha un difetto di condizione. Capisco meno i cambi al 90' contro l'Atalanta. Oulaï va disciplinato ma è molto vicino al ritorno dal 1'. Fagioli non rende, e questo dovrebbe incoraggiare esperimenti diversi in campionato".



Sul lavoro mentale sui calciatori:

"Le sue dichiarazioni nel post partita sull'aver perso “mentalmente” Ndour e Fagioli possono fare riferimento alla lunga sosta per le nazionali in cui i due sono stati assoluti protagonisti, ognuno con la propria rappresentativa. È probante e le energie mentali si disperdono. Il mister è schietto, non si sottrae alle domande".

Su Fagioli:

"Fagioli ha dato molto a Vanoli l'anno scorso, non capisco le critiche visto che è l'unico dei “nostri” che va in Nazionale. Un consiglio? Gli direi di non utilizzare i social".

Su Njie:

"Sta crescendo molto: gol, assist e belle prestazioni. Ancora non siamo arrivati alla sinergia totale dei tre là davanti, ma vedo sviluppi incoraggianti e la Fiorentina potrà tra qualche giornata vantare un attacco di tutto rispetto, creativo, di gamba e sempre pericoloso".

Sulla Juventus:

"Non so se avverrà il cambio di passo domenica: forse Vanoli vorrà adottare un atteggiamento più prudente, vedremo".