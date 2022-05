Bucciantini lancia l’idea: “Contro la Juventus Nico Gonzalez falso nueve con Ikonè e Saponara sui lati”

Marco Bucciantini, opinionista di Sky Sport, grande tifoso viola, ha parlato a Radio Bruno della Fiorentina in vista dell’ultima partita contro la Juventus, decisiva per l’Europa:

“L’ultima prestazione non ci divide, ci compatta, siamo tutti d’accordo. A questo punto è giusto che l’Europa dobbiamo prenderla al Franchi contro la Juventus, vincere una grande partita per un grande traguardo. Credo che la squadra sia arrivata scarica, la media gol di Ikonè nella sua storia è di 1 gol ogni 10 partite, può darsi a che a campo aperto sia meglio, il problema è la mancanza del gol.

Ci sarebbe bastata una vittoria contro Udinese, Salernitana e Sampdoria per essere già in Europa. Hai fatto peggio quando la partita la dovevi fare tu. Adesso tutto serve per capire dove migliorare, sono convinto che contro la Juventus la prestazione ci sarà. Quando hai poche energie hai bisogno di un evento che te le faccia migliorare, ecco, questo è un evento. Dobbiamo conservare questa mentalità per l’ultima partita, quella che ci ha accompagnato per tutto l’anno. Contro la Juventus giocherei con Nico Gonzalez falso nove con ai lati Ikonè e Saponara, gli toglierei il punto di riferimento in attacco. Gonzalez è il giocatore più bravo che ti può portare davanti la fase offensiva, non so se ci sta pensando Italiano”

