Bucciantini: “Italiano via? Nessuna colpa alla società, anche Firenze l’ha contestato”

Il giornalista di Sky Sport Marco Bucciantini si è espresso così ai microfoni di Radio Bruno Toscana su presente e futuro in casa Fiorentina:

“Questa società ha lottato tanto per avere Italiano, non è stato facile portarlo a Firenze. Dopo qualche anno si cambia, anche Prandelli e Montella sono arrivati a 4 o 5 anni. Per Italiano c’è la voglia di rischiare un po’ di più, di trovare qualcosa di più, non diamo colpa alla società perché a volte anche l’ambiente l’ha contestato. Finiamo bene questi tre anni e lasciamoci un bel ricordo, che sono la maggiore ricchezza che abbiamo. Vedo comunque una squadra in crescita, spero lo sia ancora. Se la Fiorentina vincesse un trofeo, si qualificasse per l’Europa League, la crescita sarebbe consolidata. Per il futuro sento parlare di De Rossi, credo però sia cominciata una “storia” con la Roma, se finisce bene il campionato può restare. Le prossime saranno partite da cui trarre il massimo, tra le più importanti degli ultimi 20 anni della storia viola. Siamo tutti attratti da questo giochino dell’allenatore, ma io voglio godermi ancora Vincenzo Italiano”

