Bucciantini: "Il numero dei gol subiti è irreale. Mastantuono deve imparare a giocare con la squadra"

L'opinionista, Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni del Pentasport per parlare della partita della Fiorentina contro il Como

Ecco le parole di Bucciantini al Pentasport: "Il numero dei gol subiti della Fiorentina è irreale, rispetto a quanto abbia realmente sofferto, è diventato troppo facile segnare alla Fiorentina. Però contro il Como è stata la migliore Fiorentina della stagione, continua ad essere molto fragile, e davanti continua a connettersi poco con gli interpreti d'attacco.

Però io non voglio sottovalutare il Como, la realtà del Como non è transitoria, è solo all'inizio, è un'avventura iniziata con i soldi e finirà quando finiranno i soldi, ha lavorato bene per 3 anni di fila, ha avuto i soldi per lavorare benissimo.

Concordo nel pensare che negli ultimi acquisti c'è stata un pò di incoerenza, ma non può passare il discorso che è stato sbagliato il mercato viola, perché Mastantuono sa giocare a calcio e Atta è un giocatore forte. Con il lavoro si farà in modo che questi giocatori imparino a giocare insieme. La Fiorentina quando gioca con il centrocampo a 2 va in difficoltà, ha momenti in cui domina e altri in cui soffre, però la difesa a 4 non la toccherei e soprattutto bisogna insegnare a Mastantuono di giocare con gli altri. Ma in tutti gli schemi e in tutte le geometria sarà fondamentale il ritorno in Atta, perché con lui puoi cambiare molti moduli e può giocare in tutte le parti del campo.

Commisso è un presidente che ci sta credendo, il padre è stato bravo a patrimonializzare la società, hanno appena chiuso un accordo sullo stadio, questi sono segnali solidi, Joseph ha dato molti soldi a Paratici, il direttore è stato bravo a tenere un buon livello sul monte ingaggi, ci sono molte cose che mi fanno sperare, ma poi è il campo che parla. La Fiorentina deve crescere in campo, bisogna trasferire ai giocatori la mentalità di spingere tutti dalla stessa parte. Io penso che Vanoli abbia una missione, vuole essere qualcosa, non ha mai sbagliato ne in Serie A e né all'estero".