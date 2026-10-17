Bucciantini: "Il Como assomiglia alla squadra che aveva Montella. Domani serve la Fiorentina più bella"

L'opinionista e giornalista Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni del Pentasport per parlare della partita di domani della Fiorentina contro il Como

Ecco le parole di Bucciantini al Pentasport: "La partita di domani è una partita che va giocata, le partite vanno preparate, vanno aggredite, ormai funziona così. Vedi oggi il Napoli, il primo tempo ha aspettato poi quando è emersa la vergona della sconfitta, ha reagito, ma l'ha fatto troppo tardi.

Guardando la partita di domani, il Como è una grande squadre, serve la Fiorentina più bella, serve quella Fiorentina che abbiamo visto l'anno scorso contro l'Inter e contro il Como stesso.

Lo scorso anno, ci punì il sostituto di Diao, Addai, quindi vediamo chi gioca al suo posto, il Como è una squadra con tantissime soluzioni, forse la più completa in Serie A. Il centrocampo non ti permette di andare a tempo con la pressione, sono forti a giocare nello stretto, bisogna fare una grande partita, si deve essere capaci allungare un pò il Como.

Giochiamo contro una delle più grandi squadre della Serie A, il Como nel suo percorso all'arrivo di Fabregas è accelerata a differenza della Fiorentina. Ho l'impressione che la Fiorentina debba ancora iniziare la sua stagione e ora però è chiamata ad iniziare questa stagione.

A questo giro a centrocampo ti mancano i giocatori, ti manca Atta e Pedro non è in condizione, quindi può essere che giochino tutti e 4 i centrocampisti a disposizione dall'inizio, perché devi cercare di metterti nel mezzo alle loro trame, non devono giocare la palla in verticale.

Bisogna vedere come interpreterà la partita con l'utilizzo dei terzini, se partirà Viery o anche Joao Mario, sai il Como sugli esterni gioca con Couto, quindi sono molto offensivi.

Il Como somiglia molto alla squadra che aveva Montella, con il pensiero di difendere alti e recuperare subito il pallone, un pò come il Napoli di Sarri, dove metteva tutti giocatori veloci e quando recuperava la palla erano molto pericolosi. Per me il Como è una squadra imitabile per quello che ha fatto, un pò meno per come si è comportata al di fuori. Ma il loro modo in cui si è costruito il gioco è da ammirare, sono un esempio di come si ragiona.