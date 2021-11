Bucciantini: “Errore Amrabat? Ha avuto paura di giocare palla. È un giocatore a cui serve fiducia”

Marco Bucciantini, opinionista televisivo, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Nelle piazze europee finiscono le solite 7 squadre. Tra quelle 7 e la Fiorentina ci sono stati 30 punti di differenza in media. Ora i Viola sono migliorati sotto diversi aspetti ma con le grandi continuano a pagare dazio nei secondi tempi, nonostante provino a giocarsela alla pari. Sabato c’era di fronte un grande nome, non una grande squadra, anche se hanno i colpi. I gigliati hanno giocato un’ottima partita di squadra”.

ITALIANO “Ha migliorato calciatori che sembravano non poter essere utili, come Saponara e Sottil. Per l’Europa servono poco più di 60 punti, la Fiorentina, secondo me, non ci è lontanissima”.

AMRABAT “Nell’occasione del gol perde il pallone perché ha paura di sbagliare il passaggio. È un calciatore che ha reso quando sentiva la fiducia, per me non sarà mai un calciatore da ultimi 20 minuti”.

