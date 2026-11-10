Bucciantini avverte: "De Gea si può criticare, ma la Fiorentina non ha un sostituto"

"Le prestazioni sono insufficienti. Ha quel bell'istinto in porta, ma quando c'è da fare la parata di gamba, l'uscita che è un suo difetto storico..."

Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per analizzare la situazione in casa Fiorentina dopo il pareggio contro la Juventus. Queste le sue parole:

"Stanno migliorando le prestazioni e ci sono segnali positivi anche dal punto di vista mentale. Il problema è che questa squadra prende 2 gol a partita e ci precludiamo di vincere circa 20 partite. La Fiorentina poteva fare anche il terzo gol e vincere con la Juventus ma segnare sempre tre gol per vincere una partita...Una squadra che in qualche modo è sempre fragile.

De Gea? Le prestazioni sono insufficienti. Ha quel bell'istinto in porta, ma quando c'è da fare la parata di gamba, l'uscita che è un suo difetto storico...Non c'è niente di male a criticarlo, sarà il primo lui a farsela. Un professionista di quel genere sarà mortificato per l'uscita con la Juventus, è stato tanto a terra e mi ha fatto male vederlo così. Poi c'è il fatto che la Fiorentina non ha un dodicesimo da mettere in campo a differenza di altre squadre. Ci fosse stato Martinelli ci sarebbe stata una pressione per tentarlo, quindi si può fare una critica a De Gea ma non una campagna nei suoi confronti.

Ora proviamo a fare qualche punto perché le più forti le abbiamo incontrate. Portare più su la difesa sarebbe ideale per questa squadra, ma sembrano essere lenti anche quando sono coperti. Per la Fiorentina adesso è difficile coprire il campo e per questo delle volte non capiamo neanche alcune scelte come per esempio l'utilizzo di Brescianini e Ndour a centrocampo".