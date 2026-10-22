Bucchioni: "Vanoli non va mandato via, se lo fai rischi davvero di retrocedere perché fai confusione"

Il direttore di Italia 7 ha parlato di Fiorentina in ottica Inter

A Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni per parlare di Fiorentina: "Troviamo una squadra fortissima che è l'Inter perché mette sotto chiunque in Italia e ti può dominare quando vuole. Loro hanno un attacco straordinario e noi una difesa orrenda, quindi dovrei sentirmi scoraggiato. Devo dire che, però, sono strani perché i gol li prendono anche da squadre non forti e spesso va sotto. Non puoi aspettarli perché sennò ti fanno a fette, mi auguro di vedere una squadra sbarazzina che non si nasconda. Poi chiaramente ieri sera hanno speso tanto e magari ci può aiutare."

Prosegue: "Non abbiamo nulla da perdere, ma tornerei a un 4-3-3 con un esterno in grado di difendere di più per non farli giocare mandandoli in difficoltà come ha fatto lo Shakhtar. Vedo bene uno di gamba come Brescianini oppure uno che fa pressing tipo Oulai, ma bisogna essere bravi a capire gli spazi per tenere basso il ritmo."

Sui giocatori: "Mancano leader e gente di carattere, non basta avere dei giocatori tecnici perché bisogna acquisire cattiveria e maturità per capire i momenti. Se prendi gol, devi cercare di ragionare e non come si fa noi che partiamo a testa bassa e ne prendiamo un altro per poi scoraggiarci."

Sull'Inter: "La partita è complicatissima perché sono più forti in tutto e più esperti. Se ci copriamo, magari ce lo fanno lo stesso e se lo facciamo noi poi ce lo possono rifare quando vogliono."

Su Mandragora: "Lui giocherebbe sempre, infatti ha giocato con chiunque a Firenze e ora ti manca tanto perché ti dava la carica e capiva le partite tatticamente."

Sulla Fiorentina: "I nostri giovani si devono esaltare in questo palcoscenico, vanno attaccati in velocità e magari soffrono. Nel calcio le imprese esistono, crediamoci almeno."

Su Vanoli: "Non penserei mai ad un cambio perchè è arrivato un mese fa con una squadra incompleta che non è la sua. Va fatto lavorare, non ha fatto grossi errori e chiunque al posto suo non farebbe miracoli. Va supportato e lasciato sereno per lavorare. Poi tutto ci sta, ma sarebbe un grande illogico."