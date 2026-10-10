Bucchioni: "Vanoli ha scelto la strada dell'equilibrio con Oulai davanti alla difesa e Fagioli mezz'ala"

Le parole di Enzo Bucchioni che commenta la formazione scelta da Paolo Vanoli per Genoa-Fiorentina

A pochi minuti dal fischio di inizio di Genoa-Fiorentina, Enzo Bucchioni commenta le scelte di formazione di Paolo Vanoli ai microfoni di Radio Bruno:

"Secondo me fa 4-3-3 con Oulai davanti alla difesa. Ieri ho colto una frase di Vanoli in cui diceva di aver visto Fagioli interno e mi ha dato un'idea. Per me mette Fagioli a fare l'interno con Oulai a proteggere la difesa. Questa è una gara scivolosa che arriva dopo una sosta di 3 settimane. La formazione che ho visto stamattina sui giornali era troppo squilibrata, questa ha molto più equilibrio. Gnonto perchè ha lavorato con Vanoli in queste settimane, è una gara in cui non hai certezze dopo 3 settimane di stop. Meglio una squadra più equilibrata, sono d'accordo con la scelta di Oulai"

Su Mastantuono:

"Era scontato il suo impiego. Poi arriva gasato dalla partita con l'Argentina. Il primo nome da mettere era Mastantuono."

Sulla coppia difensiva:

"Viery è un giocatore che deve ancora crescere ed è acerbo. Ranieri è uno che la guida della difesa lo può fare. Dragusin è un marcatore, è un giocatore che deve giocare. Ranieri è il guidatore e Dragusin il marcatore. Questa è la coppia più affiatata e più affidabile. Pongracic il salto di qualità non lo ha mai fatto e secondo me è sul mercato. Secondo me se capitasse l'occasione la Fiorentina tornerà sul mercato per prendere un leader difensivo"