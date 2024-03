Bucchioni: “Rinnovo Bonaventura? Il problema è l’ingaggio e bisogna vedere se la Juve tornerà su di lui”

Il giornalista Enzo Bucchioni è stato intervistato da News.Superscommesse.it, dove ha trattato alcuni temi caldi legati al mondo della Fiorentina. Le sue parole:

Su Italiano: “Secondo me no: quando un allenatore ha finito un ciclo, anche se succede una disgrazia, essa non cambia le cose. Italiano rischierebbe, restando, di fare danni, visto che potrebbe non riuscire a dare più il suo 100% a livello tecnico. Con Barone stesso si erano detti già che la storia era finita, dopo 3 anni positivi insieme. Italiano assomiglia, caratterialmente, ad allenatori come De Zerbi e Conte, che spremono tanto se stessi e il gruppo e, dopo un certo periodo, fisiologicamente finiscono per non riuscire a trasmettere più le motivazioni giuste”.

Bonaventura, tra rinnovo e partenza: “Per il rinnovo automatico credo che siamo ormai prossimi al raggiungimento dei requisiti. Io sono sicuro che la Fiorentina vuole rinnovarlo, il problema è l’ingaggio. In quest’ottica bisogna vedere se la Juventus tornerà a fare un passo, dopo quello di gennaio. Forse no, perché alla fine, in inverno, ha acquistato Alcaraz”.

Sulla lotta per il 5° posto: “Per il 5’ posto vediamo la Fiorentina come si comporterà dopo la morte di Barone. Ricordo che, dopo la fine di Astori, collezionò 8 vittorie di fila. Vedremo se il compattamento morale per un obiettivo farà miracoli. Se è così, ci metto dentro anche la compagine gigliata. E poi la Roma, senza Mourinho, e l’Atalanta, due squadre che però avranno le fatiche di Europa League. Ma in fondo son tutte lì”. Ricapitolando: vedo il Bologna 4’ ed una lotta avvincente per la quinta piazza. Il 5’ posto per me varrà la Champions e, alla fine, chissà se non saranno addirittura sei le squadre italiane nella Champions League della prossima stagione. Una proveniente, magari, dalla vittoria dell’Europa League.

