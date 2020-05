Ecco di seguito uno stralcio dell’editoriale del noto giornalista de La Nazione Enzo Bucchioni su TMW.

“Non mi faccio illusioni. Fosse per il Milan forse si sarebbe già chiuso, Rocco sarebbe stato perfino disposto a discutere di Dragowski che piace ai rossoneri, ma Paquetà è ambizioso, punta in alto, sa di avere estimatori in squadre da Champions e quasi sicuramente aspetta il Psg dove il suo scopritore Leonardo lo porterebbe molto volentieri. In questo caso manca l’accordo con il Milan, ma il mercato deve ancora cominciare. Nell’idea di Rocco il brasiliano potrebbe prendere il posto di Chiesa nel caso dovesse andar via. Non tatticamente, ma nell’immaginario calcistico. E non ha torto”.