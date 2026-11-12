Bucchioni: "Njie sorprendente, De Gea sarà sostituito a fine stagione. A gennaio servono due rinforzi"

Il commento di Enzo Bucchioni sul momento in casa Fiorentina

Il direttore di Italia 7, Enzo Bucchioni ha parlato durante il Salotto Viola: “L’encefalogramma piatto delle prime giornate è sparito, è una Fiorentina che ha reagito. Con la Juventus si è provato a vincere fino all’ultimo, c’è però da migliorare in fase difensiva: è un problema di uomini e di organizzazione. Gli errori individuali sono però talmente eclatanti che mi aspetto l’acquisto di un difensore e di un centrocampista di livello all’apertura del mercato di riparazione.

"De Gea? Ha salvato la porta spesso con interventi decisivi, ma quasi sempre ha momenti d’incertezza. È un tema, è un problema ma certo non il più grosso… manca connessione coi difensori e lo si è visto anche in occasione del gol del 2-2 subito contro la Juventus. Impossibile che a gennaio si cambi portiere, il cambio avverrà a fine stagione”.

“Paratici aveva in mente un certo tipo di calcio, ha acquistato 6-7 giocatori bravi ad attaccare e bravi tecnicamente, da Njie e Mastantuono a Atta e Gnonto, ed è andato a prendere un allenatore come Grosso, che faceva tutto un altro tipo di calcio. Vanoli, poi, è della scuola degli equilibristi non del ‘fare un gol più degli altri’. Mancano due giocatori di grande livello e personalità a centrocampo, di carisma, che sappiano aiutare in difesa. Ora serve fare punti e Vanoli lo sa, perché la classifica è preoccupante. Non si possono fissare obiettivi perché la squadra è fragile, deve ritrovare autostima”.

“Njie è la sorpresa più bella e sta stupendo per continuità di rendimento, perché da tempo si sapeva che fosse un talento, con colpi evidenti, grande strappo e dribbling. Sta iniziando a centrare la porta e segnare, dopo che nelle prime gare aveva fallito varie opportunità, anche clamorose. Atta sta mancando tantissimo, un giocatore che ha qualità e quantità, porta gol. Recuperarlo sarebbe importantissimo in un centrocampo che è troppo corto, altro limite enorme della rosa”.



