Bucchioni: "La Fiorentina non è una squadra, non ha un Presidente che sa di calcio e che decida"

Il giornalista ha criticato la società viola per il brutto avvio di stagione

A Radio Bruno Enzo Bucchioni ha criticato la Fiorentina: "Questa è una società che ha un Presidente che non sa di calcio e non ha un direttore all'altezza, la squadra è immatura e più fragile dello scorso anno perché non ha i leader come Gosens o Mandragora per dire. Questi ragazzi non hanno la cattiveria che serve adesso e pure Vanoli sta facendo una grande fatica perché è costretto a giocare in un modo solo."

Su Vanoli: "Sa che non è la sua squadra e l'ha ereditata, infatti non è completa e non sa difendere. Gioca a due nel mezzo e si consegna all'avversario. A Milano ci sta di perdere, ma se andiamo così facciamo un disastro."

Su Kean: "Con tutti i suoi difetti, ma ora non hai uno che ti garantisce il gol perché gli attaccanti sono acerbi. Lui faceva paura, questi sono alle prime armi e devono crescere molto. Kean gioca da 10 anni in A, è cresciuto e ha sistemato molte mancanze che aveva."

Su Mandragora: "Mi è dispiaciuto perché era un punto fermo proprio a livello caratteriale. Al Torino è un punto fisso e qua avrebbe fatto comodo per chiudere tutti gli spazi che c'erano a centrocampo."

Su Mastantuono: "Non è un giocatore fatto, va fatto crescere e Vanoli lo ha tolto per evitare una goleada domenica. Deve imparare a giocare col terzino e a non puntare sempre, perde troppi palloni, magari si potrebbe provare più al centro per levarlo da quella fascia."

Su Torreira: "Avevi bisogno di lui, ti faceva molto comodo, ma ora è tardi. Avrebbe aiutato molto Oulai e gli avrebbe insegnato a fare questo ruolo. Purtroppo l'innesto d'esperienza nel mezzo era necessario."