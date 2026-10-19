Bucchioni: "La Fiorentina è acerba, ma ieri senza VAR poteva essere un'altra partita a Firenze"

Il giornalista ha criticato l'uso del VAR di quest'anno

La netta affermazione del Como e i dubbi sulla direzione di gara sono i temi centrali del commento firmato da Enzo Bucchioni su Tuttomercatoweb, all'indomani della battuta d'arresto casalinga della Fiorentina.

Un Como superiore nonostante le assenze

Il giornalista mette subito in luce la prova di forza della squadra lariana, capace di rialzarsi immediatamente dopo l'impegno europeo:

"Seguendo l'esempio di Roma e Inter, anche il Como ha riscattato il passaggio a vuoto in Champions andando a conquistare i tre punti a Firenze con una prestazione di alto livello, a dispetto dell'ampio turnover e delle defezioni per infortunio", osserva Bucchioni.

Il caso del vantaggio lariano

Tuttavia, l'episodio che sblocca il match lascia più di un perplessità per un presunto contrasto irregolare a inizio azione:

"In casa viola restano forti le lamentele per la prima rete ospite, nata da un contatto decisamente scorretto di Milla ai danni di Pedro. Difficile dire come sarebbe cambiata la partita a decisione invertita: verosimilmente il Como avrebbe prevalso comunque, vista la netta supremazia mostrata sul terreno di gioco e i continui affanni di una Fiorentina ancora troppo grezza e fragile nel reparto arretrato".

L'affondo sull'uso del VAR: "Eccesso di no-intervention"

La riflessione si sposta poi sul piano generale, mettendo nel mirino la gestione degli episodi chiave da parte dei direttori di gara:

"La domanda che continua a porsi riguarda l'utilizzo della tecnologia: per quale motivo il VAR viene lasciato spento? Se nella passata stagione si tendeva a interpellarlo fin troppo spesso — e la correzione di rotta era condivisibile —, di fronte a un abbaglio macroscopico che porta direttamente a una marcatura, la mancata chiamata all'on-field review rappresenta una seconda svista imperdonabile".

Una tendenza che, secondo l'opinione del giornalista, sta diventando un problema strutturale del nostro campionato: