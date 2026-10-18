Bucchioni: "La campagna acquisti della Fiorentina ha duemila difetti. Questa squadra non sa difendere"

Il commento di Enzo Bucchioni dopo la sconfitta della Fiorentina che perde 3-1 in casa contro il Como

È terminata da pochi minuti Fiorentina-Como con un'altra sconfitta dei ragazzi di Vanoli che rimediano un 3-1 contro il Como al Franchi.

Ecco le parole di Enzo Bucchioni che è intervenuto a caldo dopo un'altra sconfitta che inchioda la Fiorentina a 4 punti in 7 partite ai microfoni di Radio Bruno:

Sull'episodio Var:

"C'è uno strumento che è stato messo apposta per far aiutare l'arbitro. Sul primo gol del Como c'è un fallo evidente di Milla su Pedro Gonçalves. Nei momenti determinanti devi andare a rivedere poi non ti dico che sarebbe andata in maniera diversa perché il Como ha giocato bene. Hanno spento il Var ma l'hanno messo li apposta. Se c'è da fastidio che non venga usato."

Su De Gea:

"Il problema di De Gea è questo, ora è a fine carriera. É stato un campione poi fa grandi parate e poi ha delle amnesie. Poi se va bene non prendi gol se vai male prendi gol poi ha fatto parate di grande libello. Forse andava sostituito e dovevamo dare fiducia a Martinelli. Il problema esiste ma non è il problema principale. Oggi avevi una squadra davanti che gioca come vorrebbe giocare la Fiorentina. Hai tanti giocatori giovani ma questa squadra non sa difendere singolarmente e di gruppo. Il Como ha grandi difensori. La squadra è costruita male. Nel gol di Nico Paz, Valle non viene contrastato da nessuno. Non si può non raddoppiare e non chiudere gli spazi. La fase difensiva non esiste, ci sono troppi giocatori che non ce l'hanno in testa. Mastantuono e Gonçalves avrebbero bisogno del "badante" in campo. Dodò in questo momento ti è utile. Valdepenas è un altro giocatore troppo acerbo. La campagna acquisti ha duemila difetti. Il Como aveva la miglior difesa del campionato e ha preso Chalobah che è un difensore fortissimo"