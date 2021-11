Bucchioni: “Italiano si è affidato alle certezze. Empoli? Snodo fondamentale per la crescita”

Enzo Bucchioni, noto opinionista nell’ambiente Viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare la formazione schierata da mister Vincenzo Italiano per la partita contro l’Empoli. Ecco le sue parole: “È stata confermata la squadra che ha battuto il Milan, oggi Italiano si affida alle certezze che questa squadra sta iniziando a dare. Questa partita nel percorso di crescita diventa uno snodo fondamentale. Empoli? Di solito Andreazzoli ha ha messo in campo formazioni più equilibrate. Ha ritenuto che la Fiorentina va aggredita alta e che possa soffrire questo schieramento”