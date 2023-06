Bucchioni: “Il giocatore del City che ha segnato ha fatto quello che non ha fatto Mandragora…”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno del momento attuale della Fiorentina, queste le sue parole:

“Per alzare il livello della Fiorentina e vincere le finali vanno messi giocatori di qualità superiori, hai perso le partite per colpa dei singoli, che sono cresciuti grazie al gioco ma di più di questo non possono andare. Guardate il City, il giocatore del City ha fatto il gol che non ha fatto Mandragora in finale con quel tiro. Serve un portiere, un attaccante che faccia gol, bisogna alzare la qualità con qualcuno faccia gol. La Fiorentina ha in testa di prendere a centrocampo qualcuno più forte che possa sostituire Amrabat, da queste basi solide bisogna ripartire per fare una squadra più forte. Questa è una notizia positiva perchè vuol dire che Rocco ha ancora voglia di crescere e investire”

LA FIORENTINA HA INIZIATO LA TRATTATIVA PER ORSOLINI