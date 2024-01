Bucchioni: “Il Genoa prende Vitinha con i soldi che la Fiorentina paga per Gudmundsson”

Secondo quanto riportato sul suo profilo Twitter dal giornalista Enzo Bucchioni sarebbero ore decisive per convincere il Genoa a cedere il gioiello islandese, già 11 gol e 3 assist in stagione. I rossoblu si sarebbero infatti già cautelati trovando il sostituto, l’attaccante portoghese Vitinha acquistato in prestito con diritto di riscatto per 25mln dal Marsiglia

Ti ringrazio Paolo, ti posso solo confermare che faranno di tutto per completare il puzzle: il @GenoaCFC prende Vitinha dal Marsiglia per 25 milioni, i soldi che la @acffiorentina paga per Gudmundsson. — Enzo Bucchioni (@EnzoBucchioni) January 29, 2024