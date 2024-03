Bucchioni: “Il ciclo di Italiano è finito, il prossimo allenatore non sarà Sarri, ci sono altri nomi”

Il noto giornalista ha parlato alla gazzetta dello sport riguardo al futuro dell’allenatore gigliato:”Italiano lascerà la Fiorentina, non mi aspetto niente di diverso da quanto abbiamo già detto, non tornerà su una decisione presa con Barone in armonia e la tragedia accaduta non cambia niente. Non credo si vada su Sarri, ci sono altri nomi sul taccuino come Gilardino e Palladino, ma ci saranno sorprese”