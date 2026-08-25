Bucchioni: "Grosso ha sbagliato, ma la società deve svegliarsi: il caso Kean destabilizza"

Le parole di Enzo Bucchioni dopo la pesante sconfitta contro la Roma

Il noto giornalista, Enzo Bucchioni, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "Speriamo che sia una non partita quella di Roma e che il campionato inizi contro il Frosinone. Non credo sia colpa dei giocatori perché ce n’erano 6 dell’anno scorso, se il problema sono quelli si fa presto a levarli. Si è vista roba incredibile, assurda, mi rifiuto di pensare che ci siano stati dei ragionamenti dietro. Una serata piena di paure, errori, pensata male, l’allenatore con la tensione addosso ed un mercato non ancora completato".

"Grosso ha delle responsabilità talmente evidenti che non si può pensare sia questo, lasciamolo lavorare, c'è qualcosa che non mi torna. Oulai deve entrare e non uscire più. Valdepenas, senza mettere Joao Mario a sinistra, perché riproporre Dodò che è con due piedi fuori dalla Fiorentina, lo stesso centrocampo dell’anno scorso. Un tatticismo inaccettabile, che siamo andati a Roma per provare a fare un pareggio? Grosso fa l’allenatore da 10 anni, non è un giovane”.

“Ci vedo molto però anche della società nelle scelte di ieri sera... Grosso fa il 4-3-3 da tutta la vita, sono anni che gioca con le ali, ma l'avete visto il Sassuolo? E a 5 giorni dalla fine del mercato ancora non gli hai comprato un esterno e siamo a parlare del futuro di Kean. Dopo mesi, la Fiorentina doveva prendere una posizione, mettere alle strette chi lo vuole oppure blindarlo e toglierlo dal mercato, dandosi una deadline. Trascinarsi questa vicenda alla fine del mercato è inaccettabile, non si può vendere il centravanti titolare a 5 giorni dalla fine del mercato e destabilizzare tutta la squadra. Siamo in pesante ritardo sul mercato, anche uno come Thorstvedt manca, andrebbe preso subito”.