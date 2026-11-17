Bucchioni: "Fagioli ha una tristezza enorme negli occhi, è prigioniero dei suoi demoni che lo bloccano"

Il giornalista ha parlato del centrocampista viola Fagioli

A Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni per parlare di Fiorentina: "In certi momenti Fagioli aveva recuperato la luce, invece ora è tornato al buio con una personalità che non esplode e lui è prigioniero di certi demoni poi è chiaro non è un giocatore adatto per questa squadra. Vanoli vuole un regista, ma Fagioli non è il giocatore per il calcio aggressivo che la Fiorentina deve fare anche se lo stima molto."

Su Kean: "Buon giocatore, ma era un problema per tutto il contorno che aveva con la musica e tutte le sue particolarità. Purtroppo è un giocatore che non sta bene fisicamente e prendeva uno stonfo che destabilizzava tutto l'ambiente perchè gli altri erano invidiosi."

Sulla Nazionale: "Mancini ha sbagliato le scelte perchè Fagioli non doveva giocare perchè il centrocampo belga era molto più aggressivo e lui non l'ha mai presa essendo lento. Nemmeno Pisilli doveva essere schierato, infatti li ha tolti all'intervallo."