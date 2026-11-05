Bucchioni difende Fagioli: "Lui va recuperato, è il giocatore con più qualità che ha la Fiorentina"

Il giornalista ha rilanciato la titolarità di Fagioli domenica

A Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni per parlare della Fiorentina: "Per me la Fiorentina deve iniziare a mettere dentro i nuovi che hanno ben impressionato tipo Oulai e Gonçalves perché abbiamo visto un qualcosa in più che fa molto comodo. Sarà Vanoli a decidere, ma io proverei proprio per cambiare le carte. A centrocampo siamo lenti e Oulai è l'unico che ti mette energia ed è l'unico che pressa coi tempi giusti e chiude le linee di passaggio."

Prosegue: "Vanoli ha dato una scossa in conferenza perchè dei giocatori non l'hanno capito. Le sue dichiarazioni servono per dare una sveglia sia a Fagioli che a Ndour che si sono rilassati troppo e lo fa con i suoi fedelissimi proprio per spronare chi deve dare di più."

Sulla Fiorentina: "Qualcosa sta cambiando, ovviamente i difetti strutturali non li puoi correggere ed è colpa del mercato, lo sappiamo, ma ora devi trovare il modo per limitare le tue mancanze come il centrale forte ed un centrocampista esperto. Bisogna far crescere le nostre individualità perchè col Sassuolo non è il gioco che ha dato la vittoria."

Prosegue: "Per Vanoli la parte più dura sarà dare un gioco e far diventare questo gruppo una squadra. Mi aspetto una crescita soprattutto dopo il rientro dei centrali che hai fuori."

Su Fagioli: "Io non lo leverei, è il giocatore di qualità più alta che abbiamo e non va messo in disparte. Vorrei vedere la sua tecnica insieme alla grinta di Oulai perché la Juventus è lenta nel mezzo e questi giocatori sono più dinamici, in questo modo potremmo dare noia."