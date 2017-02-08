Bucchioni: "Corvino ha comprato giocatori da Serie B e Kalinic andava venduto. Nella Fiorentina c'è un baco..."

Sousa andava mandato via ed anche Kalinic ed Ilicic andavano ceduti, ma qui sembra che nessuno ci stia capendo molto

Enzo Bucchioni, intervenuto ai microfoni di Radio Blu, ha commentato la pesante sconfitta rimediata dalla Fiorentina nella trasferta di Roma: "Il calcio va capito e qui sembra che qualcuno non ci stia capendo più molto. Mi sembra che in particolare la dirigenza sia su questa lunghezza d’onda. Dopo lo scorso gennaio non è arrivato mercato, Sousa andava mandato via perché la situazione era già compromessa, Corvino è stato preso per provare un miracolo senza soldi in estate e ha comprato giocatori da Serie B, da mezza classifica. Probabilmente si aspetta il colpo a effetto, ma la sensazione è che siamo davanti a situazioni senza capo né coda. C’è un baco nella Fiorentina: si parte dalla società, passando per l’allenatore e per i giocatori, troppo molli. Le occasioni vanno sfruttate, non aspettate".

Prosegue analizzando il mercato: "Borja Valero e Ilicic andavano venduti, anche Kalinic andava dato ai cinesi prima della chiusura di questo mercato".

Spende anche alcune parole su Federico Chiesa: "Chiesa? La società lo sta spremendo troppo, non deve caricarlo di responsabilità, è presto per metterlo in vetrina".

E conclude sul prossimo impegno in Europa League: "Adesso resta l’Europa League, contro un Borussia Moenchengladbach che mi fa paura, perché è cresciuto tantissimo, ma Sousa forse chiede qualcosa di troppo complicato ai suoi giocatori e loro, probabilmente, non sono in grado di darglielo".