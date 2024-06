Bucchioni contro Sarri: “Così non si fa, metti solo veleno nella progettualità. Se non ti prendono, ci sarà un motivo”

Intervenuto ai microfoni de Il Pentasport di Radio Bruno, l’opinionista Enzo Bucchioni, ha così commentato le parole di Maurizio Sarri sulla mancata chiamata da parte della Fiorentina: “Ho grande stima tecnica per lui. Sono molto sorpreso da queste parole: perché mai Fiorentina e Milan lo avrebbero dovuto chiare Sarri? Lo stesso Barone diceva che Sarri non lo avrebbe mai preso. Ci sono stati contatti nel pre-Italiano che hanno agitato le acque tra i due. Magari lui non si è reso conto di esser andato in rotta di collisione con la Fiorentina. Il suo è un modo di fare che mi piace poco. Se non ti prendono ci sarà un motivo. Così metti in difficoltà una società. Metti solo veleno sulla progettualità delle due squadre. Metti caso Palladino faccia male nella prima parte; queste dichiarazioni torneranno come un lampo attorno l’ambiente”.