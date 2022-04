Bucchioni: “Chi ha dato la notizia della clausola di Italiano l’ha tagliata male. Vuole restare a Firenze”

Il giorno dopo della sconfitta della Fiorentina contro l’Udinese il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, le sue parole:

La Fiorentina ha 21 punti in più rispetto allo scorso anno, ieri in campo c’erano 7 giocatori che c’erano anche lo scorso anno. Il merito è dell’allenatore, adesso qualcosa è saltato, ora mancano 4 partite, vediamo. Ieri non avrei messo dall’inizio Bonaventura e Torreira che non erano in piedi dopo gli infortuni. A Torino contro la Juventus non avrei messo Dragowski, ma non esistono allenatori perfetti, vedete quello che è successo all’Inter ieri con Simone Inzaghi, chi massacra Italiano ora fa i danni alla Fiorentina. La mancanza di Castrovilli si sente perchè aveva portato qualità, contro la Salernitana ad esempio mancavano tutti e tre i titolari.

Secondo me ha inciso anche l’eliminazione dalla Coppa Italia, con questo gioco che ti impegna molto fisicamente forse non sei pronto per giocare ogni 3 giorni. La clausola di Italiano? Se un allenatore ha la clausola di 10 milioni vuol dire che l’allenatore è blindato, il problema non è la notizia ma chi l’ha tagliata in un certo modo. Italiano vuole fortemente rimanere a Firenze, naturalmente se la società ha voglia di crescere, investire e accompagnarlo in un certo percorso.

Berardi sarebbe stato utile, ti avrebbe cambiato la storia, basta guardare i numeri che ha tra gol e assist, su Cabral il mio giudizio è sospeso, Piatek va rimandato al mittente. Questa squadra è andata oltre il proprio limite di possibilità. Se vai in Europa e non ritocchi questa squadra è meglio non andarci. Corvino ha speso 100 milioni, prendendo 72 giocatori per salvarsi all’ultima giornata. Con Iachini non si giocava a calcio, non si aveva anima, non si aveva personalità, ha dato tanto alla Fiorentina essendo una bandiera negli anni, poi non ha fatto bene nemmeno a Parma”

