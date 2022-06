Bucchioni avverte: “Italiano non ha intenzione di iniziare il campionato con il contratto in scadenza”

Il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina, queste le sue parole:

“Credo e spero che la società si voglia rafforzare, sei arrivato in Europa, il percorso è appena iniziato e Rocco vuole proseguirlo. Capisco l’amarezza per alcune cose che non gli sono piaciute, ma dal punto di vista sportivo siamo solo all’inizio. L’8 giugno ci sarà l’incontro con Italiano e capiremo tante cose dopo l’incontro con Italiano. Un pò di suspense per la tengo ma Italiano non ha intenzione di iniziare il campionato senza un contratto rinnovato, se questo non dovesse esserci qualche problema potrebbe nascere.

I dirigenti della Fiorentina sono stato lungimiranti nello scegliere Italiano, potevano esserci delle incertezze perché veniva dallo Spezia, la scommessa all’inizio poteva esserci, va goduta adesso perché ci hanno preso.

I contratti non servono a nulla, se vuoi andare via via via e se vuoi rimanere rimani, ma danno forza ai progetti, se hai la sicurezza del posto fisso vuol dire che si può lavorare tranquillamente. Va parlato dei giocatori, di quali ruoli potenziati, se va via Torreira andrebbero spesi tanti soldi per sostituirlo, per me andrebbero spesi più soldi a centrocampo che in attacco per il centravanti. Spero che alla fine arrivi l’accordo per Torreira

Zurkowski verrà contro riscattato perché serve solo 1 milione e mezzo e adesso vale parecchio di più, gli ho visto sbagliare forse solo una partita in questa stagione con la maglia dell’Empoli, ha fatto un grande campionato, ha sempre giocato da 6,5 o 7. So che ci sono tre giocatori per ogni ruolo che c’è da coprire”

