Bucchioni attacca Paratici: "Nella sua carriera, grandi spese e pochi risultati non sono una novità"

"Con i soldi spesi sul mercato si dovrebbe lottare per la Champions e non per la salvezza"

Nel consueto editoriale del lunedì su Tuttomercatoweb.com, Enzo Bucchioni ha riservato parole dure alla Fiorentina, soffermandosi sul difficile avvio di stagione e puntando il dito soprattutto contro Fabio Paratici e le scelte effettuate durante il mercato estivo:

«Disastroso l’inizio della Fiorentina, penultima in classifica e con la difesa più battuta. Il cambio in panchina da Grosso a Vanoli ha portato miglioramenti relativi, ma il problema è una squadra costruita male da Fabio Paratici. Un disastro, senza giocatori di personalità, con un organico troppo giovane e troppo fragile.E questo nonostante una spesa ingentissima. Riscattando tutti i prestiti, alla fine il conto supera i 220 milioni. Con questi soldi si dovrebbe lottare per la Champions e non per la salvezza, ma Paratici, nella sua storia dopo Marotta, non è nuovo a grandi spese con pochi risultati».