Bucchioni attacca Paratici: "Lui è il più grande colpevole, ha fatto un disastro incredibile"

Il giornalista ha attaccato il direttore viola per il disastro di Monza

A Radio Bruno Enzo Bucchioni ha commentato il disastro della Fiorentina a Monza: "Una catastrofe che non mi aspettavo, conoscevamo i difetti di una squadra incompleta ma ci sono dei problemi enormi che vengono sempre fuori. A gennaio bisogna investire per correggere gli errori fatti perché Mastantuono non è a livello di Paz, ha 19 anni e gli alti e bassi sono normali. Ma non è l'unico, posso parlare di molti altri, ma se io metto uno esperto accanto a Mastantuono magari lo aiuto. Giochiamo con Gnonto che era in B inglese, ma di che parliamo."

Prosegue: "Sapete come la penso su Paratici e ripeto che ha fatto un disastro e glielo ha detto per primo Grosso e lui si è arrabbiato, ma è così. Mancano i leader, basta vedere il Monza che almeno ha un punto di riferimento come Pessina in tutta la gioventù di cui dispone."

Su Vanoli: "Non è colpa solo sua, il problema è sempre il solito perchè qua non c'è una società capace di chiedere il conto a Paratici. Il direttore ha sbagliato il tecnico e poi ha ripreso uno che aveva bocciato. Non andava riproposto e vediamo tutti i limiti che ha perchè non è giusto per questa squadra."

Prosegue: "Non ha mai fatto giocare gente con tutta questa qualità, infatti chiede a loro delle cose che non possono fare poi sono bastate due azioni del Monza per spaventarci. Non abbiamo i leader in grado di dire agli altri di risalire."

Su Paratici: "Ha costruito male la Fiorentina e non si assume mai le sue responsabilità, infatti non si è fatto vedere in conferenza. Ha abbandonato Vanoli e non si è espresso per confermargli la fiducia. Per lui va tutto bene, quando invece qua si rischia grosso."