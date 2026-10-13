Bucchioni attacca ancora Paratici: “Ha speso un mucchio di soldi per una squadra fragile. Grosso aveva ragione”

Bucchioni duro sul lavoro di Paratici

Il noto giornalista Enzo Bucchioni ha parlato della situazione della Fiorentina ai microfoni di Sportitalia, queste le sue parole:

“La Fiorentina è una rosa costruita male, Paratici ha speso tanti soldi per una squadra fragille. Ha tanti bei giocatorini che si forse si faranno, a partire da Mastantuono che è un potenziale campione ma campione non è, ma ha tanti limiti. Tra Vanoli e Grosso è cambiato poco, la frase che disse Grosso a Paratici sottolineava dei limiti che ci sono tutt’oggi.

Paratici ha speso 220 milioni se contiamo i riscatti, se spendi 220 milioni la squadra deve lottare per la champions e invece è penultima. Paratici ste robe le ha fatte un po’ ovunque, alla Juventus e al Tottenham. Compra giocatori che gli piacciono ma non fa una squadra.”