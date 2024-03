Brutto gesto della Primavera Juve: Montero ordina di non restituire il pallone al Sassuolo e segna

Brutto gesto dell’ex difensore della Juventus, Paolo Montero, attualmente allenatore della Primavera bianconera. Sul finale della partita in casa con il Sassuolo (andata in onda su Sportitalia due giorni fa), un giocatore neroverde si butta a terra per i crampi, con un suo compagno che spazza fuori il pallone per far sì che il suo compagno venisse soccorso. Qualche secondo dopo, si vede l’allenatore della Juventus urlare ai suoi di non restituire la sfera agli avversari, con le telecamere di Sportitalia che registrano il tecnico uruguaiano mentre ordina ad un suo giocatore: “Francè, non dargliela”. I bianconeri batteranno la rimessa e segneranno il gol dell’1-2, facendo esplodere, di conseguenza, la rabbia del Sassuolo. Un gesto antisportivo da parte del tecnico bianconero, che però non è servito ad evitare la sconfitta casalinga.

