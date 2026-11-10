Brovarone: "Vanoli tende ad ascoltare troppo le critiche intorno alla squadra. Sostituirei De Gea con Caprile"

Le parole di Bernardo Brovarone sulla prima fase di campionato della Fiorentina tra alti e bassi

Bernardo Brovarone ospite della puntata odierna di "Casa Viola" ha commentato le tematiche di casa Fiorentina durante la sosta per le nazionali di novembre.

Sulla mancata vittoria con la Juve:

"È una squadra che sta cercando di uscire dal suo guscio e di trovare la sua collocazione. Si deve lavorare senza essere frenetici e cercando di essere ordinati, la Fiorentina sta pagando fortemente dazio a livello difensivo. Se parti 2-0 sotto non puoi vincere sempre 3-2 o 4-2 ringraziamo di aver pareggiato. La squadra sta prendendo una discreta fisionomia che va verso il bello e dobbiamo parare le spalle al bello"

Sulle scelte di Vanoli:

"Io ci vorrei parlare a cena una sera e capire tante belle cose. Lui in questo momento è un po' frenato e cerca di trovare la stabilità in questa squadra. A Gennaio inizierò a capire questo allenatore di che pasta è fatto. Ha la tendenza ad ascoltare un po' troppo quello che si dice intorno. Poi c'è un direttore sportivo che ha fatto un mercato imponente e che forse ha una cultura calcistica molto differente. È li un po lo snodo, mi auguro che abbiano l'intelligenza e la capacità di mescolare le proprie idee per arrivare ad un risultato degno"

Sulla difesa:

"Non ho mai stimato Dragusin e lo conosco benissimo fin da ragazzino. È un giocatore molto disordinato che perde tutto però mi piace tanto il ragazzo che è silenzioso e tosto. L'1-1 in Serie A non si può vedere, marca Woltemade a 4m ed è assurdo. Non mi da garanzie e non mi convince. Il reparto difensivo funziona di coppia, perchè questo ragazzo qui può crescere e tifo per lui fino alla morte ma non mi convince. Io venti miloni per Dragusin neanche sotto tortura li darei. Segna sempre l'uomo che dovrebbe marcare lui. Paratici lo porta da tutte le parti, è lui che lo ha preso dalla Romania per portarlo alla Juve.

Viery è un giocatore che quando sta in linea, da 2005 sta iniziando a dare segnali interessanti ed è molto giovane. Pongracic è un leader tosto e silenzioso e sono sicuro che difficilmente lascerà la maglia da titolare. Pongracic e Dragusin a San Siro hanno difeso bene ad esempio"

Su De Gea:

"Ritengo che sia in una flessione dovuta anche all'età, abbinata ad un ragazzo straordinario professionalmente. Al Manchester United negli ultimi due anni o tre nelle uscite faceva dei disastri. Quando è venuto a Firenze abbiamo gridato al grandissimo colpo perchè lo è stato. Forse a quell'età li fargli un rinnovo di 3 anni a 3,5 milioni netti è stato eccessivo. Paratici aveva già le idee chiare in estate, a Gennaio però non lo sostituirei mai perché De Gea è il capitano. Prenderei Caprile del Cagliari e piuttosto gli darei Martinelli. La Fiorentina o fa il grande passo oppure a Giugno Martinelli saluta la Fiorentina. Paratici ha fatto una leggerezza nel non tutelarsi col 12esimo perchè Lezzerini può fare il terzo ma Christensen non può fare il secondo portiere. De Gea ha determinato in negativo troppe partite in questo inizio di stagione. De Gea fa parte di un reparto e quando il reparto è cosi debole, il portiere va in difficoltà come tutti gli altri"

Sull'attacco viola:

"Per me possono fare 25 gol in tre. Pellegrino può arrivare in doppia cifra. Njie è un giocatore atleticamente strepitoso, ti da sempre la sensazione che sta succedendo qualcosa. Poi sono calciatori di una delicatezza enorme, Njie fa una bella stagione e arriva il Brighton che offre 40 milioni, glielo diamo e dopo 6 mesi è di nuovo al Bologna in prestito. Non so se questo ragazzo può diventare un campione, questi ragazzi devono imparare a diventare più umile. Chapeau al lavoro di questo ragazzo"