Brovarone stronca Dragusin: "Giocatore modesto, fa un errore da non credere sul primo gol"

L'intermediario ha criticato il centrale rumeno e le sue prestazioni

Ospite di Toscana TV, l'intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha analizzato a tutto campo il momento della Fiorentina, commentando la recente vittoria ma sollevando parecchi dubbi sulle scelte tecniche, sulla tenuta difensiva e sul valore di alcuni singoli della rosa di Paolo Vanoli.

"Serve spavalderia, basta con la gestione conservativa"

Secondo Brovarone, il tecnico viola deve cambiare registro tattico: «Vanoli dovrà arrendersi al talento della squadra e impostare diversamente la Fiorentina: è una formazione giovane, che ha bisogno di divertirsi, di attaccare e di essere spavalda. Non si può pensare di rendere conservativa una squadra così ricca di qualità». L'esperto di mercato si è poi soffermato sulla scelta della panchina: «Il fatto è che dopo l’esonero di Grosso, che non si poteva pensare venisse sbagliato così nettamente da Paratici, si è andati a riprendere un allenatore che in precedenza era stato ritenuto non idoneo. Mi rifiuto di pensare che sia stata una scelta di Paratici: Vanoli aveva salvato la vita alla proprietà viola e si fa amare per le sue caratteristiche umane, e visto che la disponibilità di tecnici scarseggiava... Però non si possono buttare via gli anni spendendo centinaia di milioni».

La difesa traballa: stroncatura per Dragusin e i singoli

Analizzando le criticità della retroguardia e la prova offerta contro il Sassuolo – giudicato dall'intermediario «la peggiore squadra vista quest’anno, in enorme difficoltà» –, Brovarone non ha usato giri di parole: «Difensivamente si continua a soffrire tanto. Aver pareggiato appena prima della fine del primo tempo ha cambiato completamente la partita. Dragusin è un giocatore modesto, ad oggi: un pallino storico di Paratici, che lo ha portato ovunque, ma è un giocatore pesante, così come Viery. Il brasiliano manca ancora di integrazione nel calcio italiano; non credo sia un problema di condizione, anche a Thiago Silva servirono sei mesi, è un altro mondo quello da cui arriva. Dragusin, in occasione del primo gol subito, ha fatto qualcosa da non credere. Il centrocampo incide in negativo e la squadra non si muove bene; del resto, Pongracic fino all’infortunio contro l’Inter aveva dato molta più stabilità ed equilibrio».

Leadership e bilancio sul campo

Infine, un passaggio sui leader dello spogliatoio e sul reale valore delle ultime vittorie: «La squadra non riconosce una leadership a Vanoli, almeno finora la sensazione è questa. De Gea è un calciatore di grandissima esperienza e dai grandi valori umani, ma non è un leader; tuttavia, non è un argomento su cui accanirsi oggi. La Fiorentina ha vinto due partite con Vanoli, entrambe per 4-2, contro avversarie molto modeste e in difficoltà, mentre si poteva fare molto meglio con Napoli e Como, partite in cui si poteva anche vincere. Ndour? In un contesto fluido e organizzato ci può stare alla grande, ma se lo metti in una squadra passiva e in difficoltà come la Fiorentina attuale, finisce per franare».