Brovarone shock: “Io sono pronto, fra sette-otto partite torna Pioli: non mi fido di questi”

Bernardo Brovarone, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno Toscana, ha analizzato con toni duri la situazione della Fiorentina, concentrandosi in particolare sul recente cambio in panchina e sulle prospettive del club.

Brovarone ha spiegato che, a suo avviso, nessun allenatore avrebbe potuto risolvere rapidamente i problemi della squadra: “Vanoli? Non penso ci fosse chissà quale altro allenatore che avrebbe potuto coprire le falle di questa Fiorentina. Non è un tema economico, è proprio un discorso di mancanza di tempo dove devi salvare la pelle e ragioni giorno dopo giorno.”

Ha poi rilanciato l’ipotesi di un possibile clamoroso nuovo cambio in panchina tra poche settimane: “Io sono pronto, fra sette-otto partite torna Pioli: non ho minimamente l’illusione che si stia risolvendo tutto, non mi fido di questi. I giocatori sono stati molto deludenti, i veri responsabili di questo bagno di sangue.”

Infine è tornato sull’esonero di Pioli, giudicandolo affrettato: “Non voglio salvare Pioli, ma dopo nove partite non era forse da mandare via: se fai un triennale con responsabilità allargate a tutto, si può anche avere molta più pazienza. Poi se le risposte reciprocamente non arrivano, bisogna metterci le mani e a novembre non puoi che metterle sull’allenatore.”

Brovarone ha rivelato anche un retroscena di mercato: “Lovric? Bisogna portarlo via da Udine, la Fiorentina l’aveva praticamente preso poi Pradè cambiò idea da un momento all’altro, a cifre fatte, ad accordo quasi chiuso, e poi saltò tutto. Saltato lui, si virò su Richardson.”