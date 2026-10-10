Brovarone: “Oggi brutto segnale da parte di Vanoli, lasciati tre punti ad una squadra modesta”

L’intermediario di mercato ha espresso molta delusione nei riguardi del tecnico viola al termine della gara di Genova

Bernardo Brovarone, intermediario di mercato e tifoso viola, è intervenuto a Radio Bruno per parlare della sconfitta in terra ligure della Fiorentina: “Ho trovato grottesco mettere Beto e non Pellegrino. Abbiamo problemi in ogni reparto come in difesa dove siamo stati imbarazzanti o a centrocampo dove Oulai vagava spaesato per il campo.

Nel secondo tempo siamo andati meglio e si poteva pareggiare, invece abbiamo lasciato i tre punti ad una squadra modesta. Sono molto deluso da Vanoli.

Paratici? Mi sembra ingiusto andare dritti su di lui alla sesta di campionato. La partita odierna è un brutto segnale proveniente dall’allenatore oltre che una grande sorpresa in negativo, anche perché non mi spiego come non sia stato in grado di trasmettere ferocia alla squadra dopo tre settimane di sosta.

Al netto di tutto ciò, sarebbe importante che stampa e tifo non ricadano nella solita spirale che ci porta sempre verso la stessa direzione, vorrei evitare questa paranoia”.