Brovarone: "I cambi di Vanoli avrebbero dovuto aiutare la squadra e invece ci siamo persi con l'uscita di Pongracic"

Il commento di Bernardo Brovarone sulla sconfitta della Fiorentina a San Siro che relega la Fiorentina in fondo alla classifica

È finita da pochi minuti Inter-Fiorentina con una buona prova della squadra di Vanoli che però rimedia un'altra sconfitta contro la squadra campione d'Italia.

Ecco le parole di Bernardo Brovarone al termine del match ai microfoni di Radio Bruno:

Sulla sconfitta della Fiorentina:

"Dato per scontatissimo che questa è una squadra parecchio più forte di noi. Nel primo tempo abbiamo provato a gestirla difensivamente e siamo stati sul pezzo e abbastanza regolari. Nel momento migliore loro siamo riusciti a fare un gol nell'uomo bersagliato dal pubblico di San Siro. Il gol ti doveva gasare e invece a questa squadra è mancata la mentalità per cercare di approfittare di questa situazione. L'allenatore avrebbe dovuto avvantaggiare questa posizione di vantaggio con i cambi e invece ci siamo persi con l'uscita di Pongracic. Viery non ce l'ha fatta con Thuram ed ha fatto tutto da solo. L'avevamo portata fino al 91' in vantaggio, è un segnale che mi amareggia tantissimo. Queste partite qui non le puoi perdere, una squadra che deve tornare energica e pimpante non può perdere queste occasioni. Pongracic nella sua normalità è un giocatore affidabile e parecchio. Loro sono dei martelli però quando ti ritrovi in quella situazione non puoi perderti. È abbastanza inspiegabile l'uscita di Jimenez più che l'ingresso di Joao Mario. Queste sono cose che un allenatore non si può fare sfuggire. Beto ha perso una palla sanguinosa che ci è costata l'1-1, è un giocatore modesto. Abbiamo giocato con una leggerezza nell'essere passivi che mi ha sorpreso tantissimo."

Sulle prossime partite:

"Prendi sempre due gol a partita e poi non è facile vincere le gare. Il grande problema è il rischio di abituarci a questo stato di passività. Oggi ne usciamo con la capoccia rotta. Fagioli è un giocatore che si vuole continuare a valutare con numeri impressionanti e lui deve assestarsi su quel livello. Anche oggi l'ho visto sottotono. Ad oggi resta un giocatore che non chiude il cerchio. Facciamoci il segno della croce, questa è una partita che segnerà la stagione della Fiorentina"