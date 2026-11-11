Brovarone: "Dragusin è disordinato, neanche sotto tortura lo avrei preso pagandolo 20 milioni"

L'intermediario ha demolito il centrale rumeno dei viola

Ospite ai microfoni di Toscana TV, l’intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha tracciato un bilancio a 360 gradi sul momento della Fiorentina, soffermandosi sulle scelte tattiche di mister Vanoli, sui singoli più discussi e sulle strategie in vista della finestra di riparazione di gennaio.

Difesa sotto accusa: "Dragusin disordinato, non da 20 milioni"La tenuta difensiva resta uno dei nodi principali per la formazione viola.

Brovarone ha espresso giudizi estremamente severi su Radu Dragusin, bocciando nettamente l'ipotesi di un suo riscatto:“La Fiorentina sta provando ad uscire dal suo guscio e trovare la sua collocazione, dopo l’errore commesso con la scelta dell’allenatore. Ora occorre lavorare con concetti precisi, senza essere frenetici, ed in questo percorso da qualche lato paghi dazio: la Fiorentina lo sta facendo a livello difensivo. Non ho mai stimato Dragusin, molto disordinato, non dà garanzie… non mi ha mai convinto, è sopravvalutato, neanche sotto tortura spenderei 20 milioni per lui. Non si può vederlo a 4 metri da Woltemade sul pareggio della Juventus. Certo, con un altro compagno di reparto potrebbe anche crescere. Viery sta iniziando a dare segnali interessanti, è molto giovane. La coppia che ho visto meglio è Dragusin-Pongracic a San Siro.

Nonostante le difficoltà nel reparto arretrato, l'esperto di mercato individua una direzione precisa per la squadra, soffermandosi sul lavoro di Vanoli e sull'operato della dirigenza:“Con la Juventus si poteva anche vincere, ma il pareggio è da accogliere bene. Non penso ci sia qualcosa che non va tremendamente, la squadra sta prendendo fisionomia e va verso il bello, la qualità… ma bisogna essere pronti ad avere le spalle parate. Vanoli sta cercando di trovare stabilità alla squadra, una logica, con i tempi giusti. Da gennaio vedremo davvero di che pasta è fatta. Ha la tendenza ad ascoltare un po’ troppo ciò che gli si dice intorno. Paratici ha fatto un mercato imponente ed ha una cultura calcistica molto differente… per questo è sorprendente che si sia tornati a riprenderlo. Mi auguro abbiano l’intelligenza di mescolare le proprie idee per creare un risultato finale degno, perché i valori ci sono.”

Un passaggio fondamentale ha riguardato la gestione dei portieri, con critiche dirette sia al rendimento di De Gea che alle scelte di pianificazione estiva:“De Gea è in flessione, sul piano dei riflessi, abbinata ad un calciatore che è sempre stato straordinario professionalmente, ma nelle uscite ha commesso degli errori clamorosi anche allo United. Ha determinato in negativo troppe partite delle prime 11, è costato almeno 5-6 punti. Per un anno e mezzo era stato a casa, poi quando è venuto a Firenze abbiamo gridato al grandissimo colpo, giustamente. Poi, fargli il rinnovo a 3 milioni e mezzi netti… a quell’età… non so cosa è scattato. Credo Paratici avesse già le idee chiare in estate e poi non è riuscito forse a fare ciò che avrebbe voluto. A gennaio non penso ci saranno cambiamenti in porta, ma Caprile del Cagliari per me è il nome giusto da prendere. Martinelli? O la Fiorentina fa il grande passo, altrimenti saluterà definitivamente Firenze. Paratici ha sbagliato a non tutelarsi col 12esimo. Non dico che Christensen sia scarso o che Lezzerini lo sia, solo che quest’ultimo va bene come terzo ma il danese non come secondo. Se De Gea si rompe due dita? Diventerebbe un casino grosso.”

Attacco e potenziale offensivo

Spazio anche a valutazioni sui singoli del reparto d'attacco, tra potenzialità da espresso e aspetti caratteriali da limare:“Pellegrino, Njie e Mastantuono possono portare alla Fiorentina almeno 25 reti in tre. Njie è strepitoso atleticamente, dà sempre la sensazione che sta per accadere qualcosa… oggi sto cercando di capire cosa possa diventare. Per me è il classico giocatore che va in Premier League a 40 milioni e dopo 6 mesi torna in Italia in prestito. Non so se potrà diventare un campione, ha dei modi che non mi sono piaciuti molto, sia con arbitro che avversari, va bene essere spavaldi, però… l’umiltà in un calciatore fa la differenza. La squadra per me non è da 4-2-3-1 ma 4-3-3 e spero avvenga questo cambio col rientro di Atta. Brescianini contro la Juventus è entrato bene, si è rivitalizzato ed ha un altro spirito dopo aver ritrovato fiducia.”

La ricetta per il mercato di riparazione

Infine, Brovarone ha tracciato la rotta in vista della sessione invernale, indicando chiaramente le priorità d'acquisto per rinforzare la rosa:“Cosa farei a gennaio? Prenderei un centrocampista di sostanza ed un difensore forte, da 20 milioni. Serve però chiarezza su ciò che si vuole fare con Dragusin, io non lo riscatterei. A me piaceva tantissimo Provstgaard della Lazio, ora non lo danno più. Non so se Tiago Gabriel possa diventare chissà che cosa. A me piacciono i difensori tosti, con muscolatura imponente e carisma, forza mentale. Servono trascinatori, e in difesa ci manca un giocatore così.”