Brovarone avvisa: “Italiano è entrato nella sfera di club come Real Madrid e Bayern Monaco”

L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno della situazione attuale in casa Fiorentina, queste le sue parole:

“Non è che se hai vinto a Napoli arriva il Venezia e vinci automaticamente 3-0, non è cosi. Ma abbiamo un maestro di campo come Italiano. Nel nostro percorso non possiamo permetterci di perdere pedine fondamentali ma è anche vero che il nostro percorso non può legarsi solo ad una persona, la società non deve temere nulla, la storia dice che noi ne perdiamo a valanga perchè è sempre mancato il vero grande salto di qualità fatto a singhiozzo, ma adesso la storia è diversa dal passato, abbiamo una società che sta viaggiando forte e sta lavorando bene. Il fatto che Italiano si sia affidato a Ramadani è molto significativo, lui sta entrato nella sfera di club come Real e Bayern, quindi lui fa bene ad affidarsi a gente come Ramadani per tutelarsi. Non vedo però il motivo per andare via, è in un ambiente perfetto a meno che non fai un salto in un club come il Real Madrid” conclude Brovarone.

