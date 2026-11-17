Bressan avverte Fagioli: "Il problema è mentale. Non è più un ragazzino, da lui pretendiamo di più"

Le parole di Mauro Bressan su Nicolò Fagioli

L'ex Viola Mauro Bressan è intervenuto a Radio FirenzeViola "Pensavo che quest'anno Fagioli avesse finalmente dato segnali importanti sotto il profilo della personalità e della continuità di rendimento. Invece il campo continua a raccontarci di un giocatore che alterna momenti molto positivi ad altri decisamente complicati. Mi dispiace, perché ha sempre avuto le potenzialità atletiche, tecniche e fisiche per diventare un punto di riferimento nel centrocampo della Fiorentina".

"Credo che il problema sia soprattutto mentale. È un aspetto che avevamo già individuato nella passata stagione. Fagioli non ha ancora compiuto quel passo in avanti necessario per diventare un centrocampista davvero importante. Non basta mostrare le proprie qualità a tratti, bisogna riuscire a esprimerle con continuità".

"In questo momento potrebbe esserci anche un calo di forma: nelle ultime tre partite in cui è partito titolare è stato sostituito dopo 45 minuti, sia con la Fiorentina sia in Nazionale. Questo significa che probabilmente non sta attraversando neppure un periodo particolarmente brillante dal punto di vista fisico. Ma continuo a pensare che la questione principale sia quella mentale".

Aggiunge: "Ormai l'età non può più rappresentare una giustificazione. Ha 25 anni, gioca da diverso tempo e ha già affrontato campionati ed esperienze importanti. Non gli manca certo il bagaglio necessario per essere determinante. Il problema riguarda alcune sue caratteristiche mentali: finora non è riuscito a dimostrare quella continuità e quella crescita nella personalità che gli permetterebbero di gestire meglio pressioni e momenti difficili".

Conclude: "È arrivato il momento di pretendere qualcosa in più da lui. Fagioli possiede tutte le qualità per essere un centrocampista di alto livello, ma deve imparare a farle emergere con regolarità e a farsi sentire maggiormente anche in campo. Deve riuscire a superare certe situazioni e ad assumersi più responsabilità. A 25 anni non si può più parlare soltanto di un ragazzo di talento: è arrivato il momento di dimostrare di poter diventare un giocatore importante con continuità".