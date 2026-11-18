Radio Bruno Brescianini: "Vanoli è il nostro leader. Pensiamo partita per partita, poi a Primavera vedremo dove saremo"

La prima parte dell'intervista a Marco Brescianini realizzata da Radio Bruno. Il calciatore parla della sua storia personale e anche dell'attualità della Fiorentina

Tra i centrocampisti a disposizione di Paolo Vanoli c'è anche Marco Brescianini, arrivato a gennaio per rinforzare la squadra viola in lotta per la salvezza. Dopo un estate tribolata, è rimasto a Firenze e ad oggi è un elemento al quale l'allenatore varesino difficilmente rinuncia, anche a gara in corso.

E' stato intervistato in esclusiva per Radio Bruno da Giovanni Sardelli. Innanzitutto viene ricordato come il calciatore è relativamente da poco a Firenze e sono successe tante cose: "Da quando sono arrivato ho vissuto tante emozioni. Come ho detto ho sposato con grande entusiasmo questo progetto. E' stato comunque entusiasmante. C'era da portare a termine il discorso salvezza e siamo riusciti, non era facile per come si era messa la stagione. Abbiamo tutti dei grandi meriti. Quest'anno siamo partiti così e così ma stiamo risalendo".

La Fiorentina in effetti nelle ultime partite ha mostrato segnali di ripresa, e Brescianini è certo che si possa guardare al prossimo futuro con ottimismo: "Forse tutta la squadra ha capito il momento, bisognava lottare, non basta il nome e la storia, ma anche mettere in campo tutte le nostre qualità perché abbiamo visto che a giorno d'oggi ogni partita non è scontata e devi mettere in campo quello che hai preparato durante la settimana per mettere in difficoltà gli avversari anche perché con i mezzi di oggi loro ti studiano e trovano sempre il verso di farti male".

Oggi spesso si parla di fortuna e sfortuna, ma Brescianini fa sapere che per lui questi discorsi non valgono: "Se uno è un lavoratore ed è testardo la fortuna se la porta dalla sua parte. E riesce a raggiungere l'obiettivo. Poi è chiaro che un gol all'ultimo minuto qualcosa ti da, per i tifosi e per l'ambiente".

Quest'estate c'è stata una vera e propria rivoluzione in casa viola e Brescianini è uno dei pochi reduci dall'anno scorso. Eppure, dice il centrocampista, non c'è mai stato un momento in cui ha pensato di andare via: "Sono sempre voluto rimanere in questa sfida e rimanere a giocarmi le mie carte. Poi ci sono tante dinamiche che non conosco però io sono sempre voluto rimanere alla Fiorentina".

Si parlava di attualità. Ma c'è anche il Brescianini calciatore e la sua storia. E magari anche sui mentori o allenatori che hanno condizionato la sua carriera: "Partendo dall'ultimo comunque Paolo Vanoli è sempre attento al dettaglio. Poi c'è Di Francesco che ha sempre creduto in me e merita molto per la persona che è. Poi ovviamente Gasperini, secondo me ha rivoluzionato il calcio negli ultimi anni. E' sempre molto attuale e molto moderno. Effettivamente molte situazioni vissute con lui me le ritrovo in campo".

Immancabile la domanda su chi sia il più forte con cui ha giocato. Brescianini risponde così: "Soulè è un grandissimo talento. Poi Lookman all'Atalanta, che già si vedeva che aveva qualcosa del campione. Oggi stiamo vedendo le qualità di Franco (Mastantuono ndr)".

La Fiorentina nell'ultimo periodo è stata tacciata, tra le altre cose, di essere una squadra giovane con carenza di leadership. Il centrocampista viola non è d'accordo: "Io posso dire che tutti noi ci stiamo mettendo a disposizione e ad ascoltare. Siamo tutti dalla parte del mister che è il nostro leader. E' una situazione un po' vera e un po' no. Poi se c'è uno che fa il discorso prepartita, è sempre il mister ed è quello più lucido. Non sempre i leader sono carismatici, magari ce ne sono altri più silenziosi che danno l'esempio".

I numeri dicono che la squadra difende poco: "Sicuramente è un problema di squadra, non dobbiamo attaccare un reparto. Per esempio oggi gli attaccanti sono i primi difensori, quindi è una questione di lucidità. Ci stiamo lavorando e tutti insieme cerchiamo di ricompattarci per evitare di lasciare spazi tra le linee".

Non è semplicissimo giocare senza obiettivi essendo un anno di ricostruzione: "Ognuno di noi ha il suo pensiero, tutti noi vorremmo essere la davanti, è un anno di ricostruzione. Gli obiettivi sono a breve termine, poi a primavera vedremo gli obiettivi reali".