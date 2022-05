Breda consiglia: “Fiorentina, Bellanova è un acquisto da fare: ha qualità da Champions League”

Roberto Breda, allenatore di calcio, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina, parlando anche dell’obiettivo di mercato viola Raoul Bellanova. Ecco le sue parole: “È un ragazzo che ha delle prospettive enormi. Ha qualità da Champions League. È dotato di una struttura fisica importante, gamba e forza che fai fatica a trovare. Ruolo? Ha sempre giocato come quinto di centrocampo, dovrebbe modificare la sua interpretazione della fase difensiva, ma è uno di quegli acquisti che vanno fatti. Gioco di Italiano? È molto offensivo con gli esterni difensivi alti. Immagino che Raoul abbia tutte le carte in regola per esprimersi al meglio”.