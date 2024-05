Brambati: “Valzer delle panchine? Aquilani andrà alla Fiorentina, Italiano al Bologna e Palladino al Torino”

L’ex calciatore e procuratore sportivo, Massimo Brambati, ha parlato della situazione legata alle panchine del prossimo anno. Ecco il focus sulla situazione Conte-Napoli e il futuro di Italiano a TMW Radio, durante Maracanà:

“Valzer delle panchine il prossimo anno? Gilardino dovrebbe restare al Genoa, Aquilani alla Fiorentina, Italiano al Bologna e Palladino al Torino. Conte-Napoli? Deve esserci un progetto tecnico. Mesi fa non si sapeva di Osimhen, di Kvaratskhelia, quali puntelli avrebbe messo a gennaio il presidente, soprattutto dietro. Per me ci sono delle situazioni ancora un po’ nebbiose e se non convinci col progetto tecnico Conte, difficilmente lui accetta. Ma lui si è fatto un po’ di cattiva pubblicità. Si pensa sempre che sia uno ‘caro’, che fa spendere per i giocatori, ma non è proprio così. All’inizio alla Juve non è che gli hanno preso il mondo”.

PER ITALIANO SFUMA DEFINITIVAMENTE IL NAPOLI. CORRIERE DELLO SPORT: “ADL SU CONTE E GASPERINI”