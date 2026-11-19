Brambati: "Paratici dovrebbe farsi sentire di più, l'allenatore rischia di essere abbandonato"

L'ex giocatore ed opinionista ha parlato di Fiorentina

Massimo Brambati, ex difensore e opinionista, è intervenuto durante Viola Amore Mio su Radio FirenzeViola partendo da un bilancio su questa prima parte di stagione della Fiorentina:

«Con le operazioni fatte sul mercato mi attendevo decisamente qualcosa in più. Pur stimando Paratici, ritengo abbia commesso uno sbaglio pesante allontanando Vanoli per puntare sull’azzardo Grosso, quando avevi già sotto contratto il tecnico che poi hai dovuto richiamare. L’ostinazione a volte gioca brutti scherzi. L'esonero di Grosso ha finito per sconfessare sia la scommessa del direttore sportivo sia, in parte, la campagna trasferimenti estiva: fatico a credere che entrate e uscite non siano state condivise anche con chi sedeva in panchina in quel momento. Da una società che si affida a un dirigente di questo calibro mi sarei aspettato ben altro. Parlo con franchezza: quanto visto sinora mi ha piuttosto deluso. Immaginavo una squadra leggermente più navigata e con un bottino più ricco. Il terreno perso nelle prime giornate rischia di presentare il conto più avanti, qualunque sia il traguardo. Chiederei volentieri a Paratici cosa lo abbia spinto a scegliere Grosso per poi fare retromarcia e richiamare lo stesso Vanoli che aveva congedato».

Il silenzio di Paratici

«Al giorno d’oggi l’aspetto mediatico e comunicativo rappresenta un pilastro dello sport. Il mancato chiarimento su certe decisioni segna un passo indietro, non un passo avanti. Il direttore dovrebbe rendersi conto che non soltanto la piazza, ma anche gli addetti ai lavori sulla stampa e in televisione, necessitano di conoscere le ragioni direttamente dalla voce del protagonista. Qui invece tutto questo è mancato e continua a mancare. Il pericolo concreto è abbandonare l'allenatore a sé stesso, costringendolo a giustificare dinamiche che non rientrano nemmeno nelle sue competenze».

Cosa aspettarsi a gennaio?

«Sono convinto che Paratici abbia individuato il nodo principale di questa rosa. È probabile che decida di intervenire aggiungendo profili di esperienza, quindi qualche movimento in entrata è lecito attenderlo. Allo stesso tempo, però, vanno messe in preventivo anche delle partenze: un paio di elementi potrebbero lasciare il gruppo, specialmente chi fin qui non si è dimostrato all’altezza di una Fiorentina costruita per le zone alte».

Fagioli tra i possibili sacrificati?

«Su di lui entra in gioco anche la valutazione del tecnico. Bisogna capire cosa ne pensa l’allenatore, visto che lo ha già guidato nella passata stagione, ne conosce il carattere e sa come metterlo nelle condizioni di esprimersi al massimo. Il pallino, in questa vicenda, è interamente nelle mani di Vanoli. L’auspicio è che dirigenza e guida tecnica agiscano in piena sintonia, condividendo le scelte tanto sugli acquisti quanto sulle cessioni».