Bracaglia: "Il primo gol in A a Firenze non lo dimenticherò mai, spero di segnare ancora"

Il centrale del Frosinone è tornato sul gol fatto al Franchi ad agosto

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, il difensore del Frosinone Gabriele Bracaglia è tornato a parlare della sua prima rete messa a segno in Serie A, realizzata proprio nella sfida contro la Fiorentina.

L'emozione per la prima rete nella massima serie"Quante volte ho riguardato la rete segnata ai viola? Davvero tantissime... È stata una gioia immensa, difficile da descrivere a parole. Mi auguro di poterne realizzare altre in futuro, anche se la prima volta resta sempre indelebile", ha raccontato il giocatore giallazzurro.

Il rapporto con mister Alvini e gli obiettivi della squadra Bracaglia si è poi soffermato sulla gestione del tecnico Massimiliano Alvini e sul cammino dei ciociari in campionato: "L'allenatore ha da sempre l'abitudine di tenere altissima la tensione senza mai farci rilassare: abbiamo ottenuto risultati importanti, ma il nostro traguardo primario rimane la permanenza in categoria; qualsiasi cosa dovesse arrivare in aggiunta sarà tutta guadagnata. Come gruppo siamo pronti a seguire Alvini ovunque".