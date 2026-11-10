Bove ringrazia la Fiorentina: "Sono una famiglia, mi hanno sempre fatto sentire parte del gruppo"

"Cataldi? Abbiamo creato un rapporto bellissimo in poco tempo, questi eventi creano un legame che viene enfatizzato e ci si lega per sempre. Sono orgoglioso di averlo al mio fianco"

Edoardo Bove nel corso di un'intervista a Sky Sport 24, durante la quale ha presentato il film "In Un Battito", ha ripercorso i momenti difficili e poi di rinascita, umana e sportiva dopo l'arresto cardiaco che lo ha colpito quasi due anni fa quando vestiva la maglia della Fiorentina. Ecco un estratto delle sue parole:

"Sono un ragazzo di 20 anni che ha vissuto un episodio che ha cambiato la traiettoria della sua vita, affrontando una situazione in cui doveva capire cosa fare. Dopo quell'incidente ho avuto una fortuna incredibile, ovvero quella di potermi fermare a pensare a cosa stava succedendo. Nel mio caso è stato un elemento molto positivo. Cosa ricordo di quel primo dicembre 2024? Io mi ricordo solo quando mi sono risvegliato e ricordo una felicità incredibile, dalle reazioni della mia famiglia. Io dell'episodio non ricordavo nulla, non ho vissuto nulla, non ho affrontato quelle immagini. Il mio cuore con il defibrillatore? Ho un rapporto molto tranquillo, spero non mi faccia altri scherzetti… Il defibrillatore non mi ha cambiato e non mi ha messo in difficoltà, sapevo che avrei avuto dei momenti di paura quando sarei tornato a giocare, ho lavorato su questo con una mental coach e uno psicoterapeuta per il trauma che ho dovuto affrontare. Ma oggi sono tranquillo e di riavere il calcio al centro della mia vita con una consapevolezza differente. Ed ho meno paura del futuro: il calcio è importante per me ma c'è tanto altro nella vita. E questo forse prima lo davo per scontato".

Sulla Fiorentina...



"La Fiorentina è un'altra famiglia, assolutamente. Mi sono stati vicini nel momento più difficile della mia vita, non smetterò mai di ringraziarli, mi hanno dato la possibilità di seguire la squadra ovunque quell'anno. I compagni mi hanno sempre fatto sentir parte della squadra, anche se ero fuori e si potevano scordare di me. Ringrazio tutto lo staff, mi porterò questo rapporto per sempre con me".

Sul rapporto con Cataldi



"Mi ricordo che ero in ospedale quando Cataldi ha segnato quel gol dedicato a me. Poi lui mi portava di nascosto il McDonald in ospedale, non so se lo posso dire… Abbiamo creato un rapporto bellissimo in poco tempo, questi eventi creano un legame che viene enfatizzato e ci si lega per sempre. Sono orgoglioso di averlo al mio fianco".