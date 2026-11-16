Bove continua a sognare l'Italia: "Se in futuro ci sarà la possibilità voglio tornare"

"Per me era importante tornare a giocare. Non importava dove, quando, come o perché"

Edoardo Bove, centrocampista del Watford ed ex Roma e Fiorentina, è tornato a parlare della sua avventura in Inghilterra ai microfoni di Voce Giallorossa: "Sono davvero contento dell'esperienza che sto facendo perché ho sempre avuto un po' il pallino di voler vedere cosa ci fosse fuori dall'Italia. Sono sempre stato attratto soprattutto dal calcio inglese, anche per il tipo di giocatore che sono: è un calcio molto più diretto, fisico. Allo stesso modo, non posso negare che continuo a guardare la Serie A e la Nazionale, quindi son molto legato al calcio italiano. E perché no, in futuro, se ci sarà la possibilità, mi piacerebbe tornare in Italia. Per me era importante tornare a giocare. Non importava dove, quando, come o perché. Tornare su quel prato verde era la cosa fondamentale e, finché avrò la possibilità di farlo, sarò contento". Lo riporta TMW.