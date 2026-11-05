Borja Valero: "Mi vanto del 4-2, non è una partita normale. Conte era furioso, cancellò il giorno libero"

In vista di Fiorentina-Juventus di domenica sera, Borja Valero ricorda lo storico 4-2

L'ex centrocampista viola Borja Valero è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno in vista di Fiorentina-Juventus ricordando, tra i tanti temi affrontati, lo storico 4-2 del Franchi.

"Prima del famoso 4-2 siamo andati a cena con 8/9 della squadra e abbiamo detto al cuoco: “Se vinciamo domenica, vieni a casa di Ambrosini e ci fai la cena”. Dopo la vittoria siamo andati a casa di Ambrosini e c’era il cuoco pronto a cucinarci. La serata è stata bellissima, con i tifosi sotto casa mia e gli striscioni, un ricordo incredibile; dicono che sia una semplice partita, però me ne vanto. E questo i provinciali non lo capiranno mai".



"Alla fine del primo tempo eravamo distrutti. La chiave fu Montella: era serenissimo e ce lo trasmise, era convinto che potessimo giocare meglio di loro. Potevamo subire lo 0-3, che sarebbe stata la fine, e invece i fatti sono stati diversi".



"Non ho mai parlato del 4-2 con Conte, però Asamoah mi ha raccontato alcuni retroscena di quella sconfitta. Conte era arrabbiatissimo, cancellò il giorno libero e li fece correre come dei matti, a conferma che non è una partita normale".