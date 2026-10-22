Borja Valero: "La Fiorentina è difficile da capire, ma contro il Como ho visto dei miglioramenti"

Borja Valero analizza il momento complicato della squadra e le possibili scelte tattiche in vista della sfida contro l'Inter

Borja Valero è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, durante il Pentasport, per commentare la situazione della Fiorentina e le difficoltà incontrate dalla squadra in questo avvio di stagione.

"Se fosse semplice capire cosa stia succedendo a Firenze, avremmo già trovato una soluzione. È un peccato, perché c'erano le aspettative per cominciare la stagione in maniera diversa. L'allenatore sta cercando di trovare la strada giusta attraverso diversi cambiamenti, ma questo finisce per generare nervosismo e ansia. Al momento, l'ambiente non è dei migliori".

"Quando si hanno più soluzioni a disposizione, è più semplice preparare una partita. L'Inter, da anni, propone un calcio molto intelligente. Con Montella avevamo cominciato con il 3-5-2, ma durante la stagione passavamo anche alla difesa a quattro in base agli avversari, riuscendo a metterli in difficoltà.

Vanoli, con la linea a tre, non ha ottenuto grandi risultati, mentre con il passaggio alla difesa a quattro qualcosa è cambiato. Per questo penso che possa scegliere ancora questo sistema a San Siro. L'Inter ha giocato ieri e potrebbe effettuare diversi cambi, ma sulla sinistra dispone comunque di giocatori capaci di fare bene. Diouf, in particolare, ha iniziato la stagione nel modo giusto".